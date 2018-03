„Fesches Gebäude“ begeistert alle

Anzeige

Was dafür alles getan wurde, erläuterte Christian Melzer, Abteilungsleiter im Baudezernat des Rathauses. Neue Fenster und Türen wurden eingebaut, Wärmebrücken geschlossen, Außenwände gedämmt, verputzt und gestrichen, das Hauptdach wurde neu eingedeckt, das flachgeneigte Dach gedämmt und abgedichtet. Optisch möge sich das Gebäude nur wenig verändert haben, aber energetisch und brandschutztechnisch sei es jetzt auf dem neuesten Stand.

Bürgermeister Stein freute sich darüber, dass es während der gesamten Bauzeit keine Unfälle gab. Er lobte die beteiligten Firmen, die Schulleitung und den Hausmeister für die reibungslose Zusammenarbeit.

„Wir sind hier noch nicht fertig, es geht weiter“, kündigte Stein an, dass in den nächsten beiden Jahren rund 850 000 Euro in die Erneuerung der Heizungs- und Elektroleitungen, Verkabelung, Fenstersanierung und Schallisolierung an der Grundschule investiert werden.

„Sieht sie nicht fesch aus?“, zitierte Rektorin Melanie Matuszewski aus einem der vom Schulchor vorgetragenen Lieder. „Die Handwerker können stolz sein“, fügte sie an. Auch die Schulleiterin würdigte die gute Zusammenarbeit angefangen von der Verwaltungsspitze über die Referate und Abteilungen im Rathaus, das Lehrerkollegium, das sich um „alternative Bewegungsmöglichkeiten“ für die Kinder kümmerten, bis hin zum Hausmeister. Nicht zuletzt Angelika Hildebrandt, die in der Verwaltung für die Koordination der Hallenbelegung zuständig ist und mit, so Matuszewski, „freundlicher Frustration“ alle dabei auftauchenden Probleme zu lösen versucht.

