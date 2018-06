Fest der Sinne und der Verantwortung

Anzeige

Hasloch.Der Hildegard-Freundeskreis-Viriditas veranstaltet am 27./28. Juli in der Kartause Grünau „Ein Fest der Sinne“ mit dem Thema „Der Mensch in der Verantwortung“.

Edelsteine und Kräuter

Bei Vorträgen, Workshops, Musik und Ständen geben Fachleute wie Autoren, Therapeuten, Naturparkführer, Kräuterexperten, Biogärtner wertvolle Hinweise und Informationen. In den Workshops können die Gäste Traumfänger, Pflanzenergiekugel, Hildegardelixiere herstellen, Rhythmen, Musik und Bewegung lassen die Tage ausklingen.

An den Infoständen erhalten die Gäste Interessantes aus den Bereichen Hildegardkräuter, Edelsteine, Floristik-Energiegebinde, Hildegardheilkunde, Hildegardprodukte, Imkerprodukte, Klangschale, geschmiedete Pfannen und vieles mehr.