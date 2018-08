Festbier für die Mess’ eingebraut

Anzeige

Die Distelhäuser Brauerei hat in diesem Jahr das Festbier für die Michaelis-Messe Wertheim zusammen mit dem THW Wertheim eingebraut.

Wertheim. Die Michaelis-Messe 2018 steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen in Wertheim auf Hochtouren. Doch das Wichtigste für eine unvergessliche Messe fehlte noch: das traditionelle Messefestbier.

Da die diesjährige Patenschaft der Michaelis-Messe in Wertheim vom Technischen Hilfswerk Wertheim (THW) übernommen wurde, galt es nun, in Zusammenarbeit mit der Distelhäuser Brauerei ein leckeres Festbier zu brauen. Das THW Wertheim besuchte am 31. Juli 2018 die Distelhäuser Brauerei und traf sich mit Braumeister Robert Schlagbauer und Kurt Walz, um ihnen bei der Kunst des Bierbrauens zur Hand zu gehen.