Feste Größe in der Musikkultur

Anzeige

Ausgehend von bisher nicht gesichteten Dokumenten zur Wertheimer Stadtgeschichte aus dem Stadtarchiv Wertheim umreißen Joachim Kremer und Frithjof Vollmer patriotische Tendenzen, das musikalische Programm sowie Herkunft und Status der Gäste des Musikfestes 1844, um der Frage einer bürgerlichen Identität in Wertheim dieser Zeit näherzukommen. Dabei zeigt sich, dass das bisher so viel beachtete erste nationale Musikfest in Würzburg (1845) eng mit dem Wertheimer Gesangfest von 1844 verbunden ist.

Prof. Dr. Joachim Kremer ist seit 2001 Professor für Musikwissenschaft an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Musik des 15. bis 20. Jahrhunderts, vor allem unter sozial-, berufs- und regionalgeschichtlichen Fragestellungen. Frithjof Vollmer studierte Kontrabass an der HMDK Stuttgart und an der University of Oregon. Seit Oktober 2016 studiert er Musikwissenschaft an der HMDK Stuttgart, Philosophie und Politikwissenschaften an der Universität Stuttgart sowie Master Kontrabass . Er ist Preisträger und Finalist nationaler und internationaler Wettbewerbe für Kontrabass.

Der Vortrag wird in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Wertheim und der Volkshochschule Wertheim veranstaltet. Er findet im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach statt, der im oberen Wirtschaftshof des Klostergeländes hinter der Klosterkirche liegt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag klingt mit einem Umtrunk aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018