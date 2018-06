Fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft

Anzeige

Nassig.Drei Tage lang feierte die Feuerwehr Abteilung Nassig in und um die Dreschhalle ihr 70-jähriges Bestehen. Das Fest begann am Freitag mit einem sehr gut besuchten Festabend mit der Band „New Generation“. Am Samstag feierten zehn Gastwehren und die Dorfbewohner bei Musik der Röttbacher Feuerwehrkapelle. Der Sonntagvormittag begann mit einem Gottesdienst den Pfarrer Christoph Brandt zelebrierte. Musikalisch umrahmt wurde dieser von Posaunenchor Nassig (Leitung Herbert Dosch).

Beim Festkommers blickte Abteilungskommandant André Hörner blickte auf die Geschichte der Wehr: Sie wurde am 1. April 1948 von 34 aktiven Wehrmännern gegründet. 1949 wurde die erste Motorspritze angeschafft, die die Handspritze ersetze. Beide konnte man beim Fest in der Dreschhalle bestaunen. Die regelmäßigen Übungen und die gemeinsamen Wandertage seien damals eine Abwechslung zur hart Arbeit in der Landwirtschaft gewesen, erzählte Hörner.

13 Jungs mit dabei

#1974 wurde dann das erste Tragkraftspritzenfahrzeug (TSV) an die Abteilung übergeben, was ein schnelleres Ausrücken ermöglichte. 1988 feierte man das 40-jährige Bestehen mit vielen Ehrungen. Erfolgreich waren die Wehrleute im Laufe der Zeit auch bei mehreren Leistungsübungen. Ein Meilenstein der Geschichte der Wehr war die Gründung der Jugendfeuerwehr am 1. November 1997. „Dieser traten damals spontan 13 Nassiger Jungs bei.“ Zum 50. Jubiläum der Wehr 1998 konnte ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt werden, dass die Wehr bis heute nutzt.