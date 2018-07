Festkalender jetzt erhältlich

Anzeige

Alle Festorte bereiten sich auf diese Veranstaltung vor. Von Rothenburg/Detwang bis Bad Mergentheim wird es erneut viele lokale kulinarische Spezialitäten geben.

Dazu sind unterhaltende Angebote und auch spezielle Möglichkeiten für Kinder geplant. Wiederum ist auch die Kirche eingebunden, die beispielsweise in Tauberscheckenbach und Weikersheim Radlergottesdienste anbietet. In einzelnen Orten spielen Musikkapellen zur Unterhaltung auf, und in Weikersheim wird ein Obststand die Radler versorgen.

In dem Festkalender gibt es zudem Informationen über E-Bike Ladestationen, den Pannendienst sowie über die Möglichkeit, Streckenabschnitte mit dem Zug zu fahren und dabei das Fahrrad zu transportieren. Ebenso ist auch der für diesen Tag erweiterte Zugfahrplan abgedruckt. Last but not least wird auch auf das Gewinnspiel und Quiz zum autofreien Sonntag eingegangen. „Wenn der Wettergott mitspielt, werden wir wieder eine grandiose Veranstaltung im südlichen Taubertal erleben können“, ist sich Geschäftsführer Jochen Müssig sicher.

Der Festkalender kann ab sofort angefordert werden beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018