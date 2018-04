Feuer und Zauber überall – nur nicht auf der Burg!

Anzeige

Ein ganz eigenes „Stadterlebnis“ fand gestern Nachmittag in Freudenberg am Badesee statt, wo Landesjustiz- und Tourismusminister (was für eine Kombination) Guido Wolf zu Gast war. Bürgermeister Roger Henning freute sich schon Tage vorher darauf. Nicht nur, weil Wolf frei nach Wilhelm Busch handelte. Sie wissen schon, „ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt“. Der Minister hatte dementsprechend Geld in Form eines Förderbescheides dabei. Das musste gefeiert werden. Man tat das unter anderem mit Freibier und für Henning hieß das „juchuh, zweiter Bieranstich meiner Amtszeit“. Verbunden mit der Hoffnung, „am Ende kann ich es vielleicht“.

Kein Freibier, aber „Freibäume“ gab es vergangenen Samstag in Kreuzwertheim. Zum zweiten Mal wurden im Geburtsbaumgarten in den Ehrlichsgärten Bäume für Neugeborene gesetzt. Vor allem die mehr oder weniger frisch gebackenen Väter waren da gefragt. Nicht jeder wusste vorher so genau, was da auf ihn zukam. Ein Trost: auch ursprünglich schneeweiße Sneaker lassen sich wieder saubermachen. Irgendwie.

Manchmal fast ein wenig ungläubig, teilweise auch etwas schockiert, aber auf jeden Fall immer interessiert folgten Wertheims Gemeinderäte am Montag den Ausführungen von Olaf Bamberger zur Kriminalitätsstatistik in seinem Revierbereich. In einem Fall waren die Reaktionen allerdings vor allem eines: ratlos. Was, man sah die Frage den Kommunalpolitikern förmlich an, sind denn bitte schön „Hoheitsdelikte“?

Und gibt es derer tatsächlich so viele, dass sie sogar in der Statistik auftauchen? Ist nicht gerade erst der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung abgeschafft worden? Nun, das ganze entpuppte sich als „Hörfehler“. Gemeint waren „Rohheitsdelikte“. Was die Sache dann allerdings nicht unbedingt besser machte.

