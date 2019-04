Feuerteufel wieder unterwegs?

Wartberg.Erneut hat es in einem Mehrfamilienhaus im Salon-de-Provence-Ring auf dem Wartberg gebrannt. In der Nacht auf Mittwoch meldete ein Zeuge gegen 0.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude Nummer 52. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten daraufhin einen Schwelbrand in einem Kellerabteil fest. Die Feuerwehr konnte den Brand bis gegen 0.50 Uhr löschen. Einige im Keller befindliche Gegenstände und Latten waren beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10 000 Euro.

In der Vergangenheit war es bereits mehrfach zu Bränden von Gebäuden im Umfeld des Salon-de-Provence-Rings gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gehen die Staatsanwaltschaft Mosbach und die Polizei von Brandstiftung aus und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. pol

