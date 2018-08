Feuerwehr aus nächster Nähe

Anzeige

Wertheim.Die Freiwillige Feuerwehr Wertheim aus nächster Nähe zu erleben, diese Gelegenheit gibt es beim Tag der offenen Tür am Samstag, 11. August, in der Feuerwache in der Bismarckstraße. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher die Räumlichkeiten des 2016 eingeweihten Neubaus besichtigen, Einsatzfahrzeuge näher betrachtet werden und sich deren Technik erklären lassen. Der Tag der offenen Tür ist für interessierte Mädchen und Jungen eine gute Möglichkeit, um sich über das Engagement der Feuerwehrleute zu informieren und das Angebot der Jugendfeuerwehr kennenzulernen. Bereits ab zehn Jahren kann man übrigens Mitglied werden. Echte Einsatzkleidung und Ausrüstung stehen an dem Tag zum Anfassen und auch Anprobieren bereit. Zudem stellt die Hundestaffel der DLRG ihre Arbeit vor. Nebenbei gibt es für Kinder eine Spielstraße zu entdecken. Für die Bewirtung ist ebenfalls gesorgt. Weitere Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr Wertheim gibt es unter www.feuerwehr-wertheim.de im Internet.