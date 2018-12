Feuerwehr einen Besuch abgestattet

Wertheim.Die Mädchen und Jungen des Wertheimer Waldkindergartens besuchten kürzlich die Freiwillige Feuerwehr in der Feuerwache. Da im Waldkindergarten gerade in der kalten Jahreszeit oft Lagerfeuer entzündet werden und auch der Bauwagen mit einem Holzofen beheizt wird, ist es für Kinder und Betreuer sehr wichtig, immer wieder einen achtsamen Umgang mit Feuer einzuüben. Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, war es für die wissbegierigen Kinder bei ihrem Rundgang besonders beeindruckend, in einem echten Einsatzfahrzeug der Feuerwehr sitzen zu dürfen. Anschließend stärkten sich die Kleineren bei einem Frühstück im Mannschaftsraum, während die Vorschüler noch die Feuerwehrautos inspizieren durften.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018