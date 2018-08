Feuerwehr muss im Winter nicht mehr frieren

Anzeige

Nassig.Beim Thema „eingereichte Haushaltsanforderungen für 2019“ äußerte Ortsvorsteher Volker Mohr, im Friedhof sei ein neues Urnengrabfeld für neue Urnenwahlgräber und Urnenrasengräber in Feld II beantragt.

Dazu solle auch der Weg gemacht werden und weiterhin neue Gräber für Erdbestattungen. Der Ortsvorsteher sprach die Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus an, das in Kürze an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werde.

Diese Gelegenheit solle genutzt werden, um die Heizung, mit eigenen Helfern unterstützt, einzubauen, damit die Feuerwehr in der kalten Jahreszeit eine angemessene, beheizte und zweckdienliche Unterkunft habe. Weiter solle in der Ortsmitte ein Blumenbeet angelegt werden.