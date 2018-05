Feuerwehr zog Maibaum in die Höhe

Anzeige

Mondfeld.Maibäume wurde am Vorabend des 1. Mai in zahlreichen Städten und Gemeinden in der Region aufgestellt. So auch in Mondfeld.

Dort war die Anspannung bei den Feuerwehrleuten am Montagnachmittag groß. Denn fast hätte der starke Wind dafür gesorgt, dass die Maibaumaufstellung aus Sicherheitsgründen hätte verschoben werden müssen. Doch dann drehte der Wind und die Feier an der Maintalhalle konnte wie geplant stattfinden.

Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, den über 18 Meter hohen Baum in die Höhe zu wuchten und in der Vertiefung im Boden zu verankern. Als der Baum stand, gab es von den Zuschauern kräftigen Applaus.