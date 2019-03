Feuerwehrleute für die Zukunft gerüstet

reichholzheim.Auf ihrer Jahreshauptversammlung zog die Feuerwehr Reicholzheim Bilanz. Im vergangenen Jahr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu 16 Einsätzen gerufen. Vom umgestürzten Baum über diverse Verkehrsunfälle und verschmutzte Straße wegen Regenwetters bis zu unklaren Rauchentwicklungen wegen verbrannten Reißigs – es gab zahlreiche Alarmierungen.

Abteilungskommandant Manuel Rüttiger lobte die Feuerwehrleute für ihr Engagement und den guten Ausbildungsstand. Im Jahr 2018 wurden die Feuerwehrfeste in Dietenhan und Nassig besucht. Im Mai fand der Jugend-BW-Cup des MSC statt. Hier wurden die nötigen Streckenposten und der Brandschutz gestellt. Am Volkstrauertag stellte die Wehr eine Abordnung am Kriegerdenkmal. Der Weihnachtsmarkt wurde durch die örtlichen Vereine neu organisiert. Die Feuerwehr übernahm den Auf- und Abbau.

An der Grundausbildung nahmen 2018 Silas Dosch, Jens Bund und Daniel Roth teil. Das Leistungsabzeichen in Bronze absolvierten Verena Bloos, Niklas Steinruck und Max Schmid. Den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger besuchte Niklas Steinruck. Den Lehrgang Ma-schinist für Löschfahrzeuge haben Philipp Ehrlenbach, Florian Ehrlenbach und Max Schmid absolviert.

Jugendwart Max Schmid informierte über die Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr. Höhepunkt des Jahres war ein gemeinsamer Ausbildungstag aller Jugendfeuerwehren der Stadt Wertheim an der Main-Tauber-Halle. An diesem Tag wurde den Jugendlichen an Stationen verschiedene Tätigkeiten erklärt. Am Ende gab es eine gemeinsame große Einsatzübung, die den Brand der alten Eisenbahnbrücke simulierte.

Max Schmid und Niklas Steinruck werden vom Anwärter zum Feuerwehrmann befördert. Philipp Ehrlenbach ist künftig Oberfeuerwehrmann. Stefan Schlör und Andreas Lurz schafften den Sprung zum Hauptfeuerwehrmann. Für 15 Jahre aktiven Dienst gab es für Christian Lurz, Tobias Kuhn, Stefan Schlör, Manuel Rüttiger, Andreas Lurz, Markus Kurz und Ingo Dorbath eine Ehrung. 40 Jahre aktiven Dienst haben Leo Trabold, Arnd Bloos und Egon Bick hinter sich. Karl Bick wurde für seine 50-jährige Tätigkeit mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung geehrt.

Hauptfeuerwehrmann Franz-Josef Kuhn ist jetzt in der Altersmannschaft und soll wegen seiner Leistungen für die Ernennung zum Ehrenmitglied vorgeschlagen werden. Diese Ernennung wird zu einem späteren Zeitpunkt durch den Gemeinderat vollzogen. Turnusmäßige fand die Wahl des Abteilungskommandanten und des Stellvertreters statt. Kommandant Manuel Rüttiger und sein Stellvertreter Tobias Kuhn stellten sich zur Wiederwahl. Beide wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ortsvorsteher Sebastian Sturm und der stellvertretende Stadtbrandmeister Stefan Tiederle bedankten sich bei den Feuerwehrleuten für ihre Leistungen.

