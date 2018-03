FG „Feucht-fröhlich“ holt den Rekord

Anzeige

Die Vertreter der teilnehmenden Vereine im Preisgericht hatten in den folgenden Stunden die schwerste Aufgabe. Sie mussten bewerten, was ihnen dargeboten wurde, und das nach den verschiedensten Kriterien, wobei Choreographie, Ausführung und Kostüme nur die Hauptschlagworte waren. Nur bei den jeweils eigenen Tanzgruppen blieben Kugelschreiber oder Bleistifte liegen. Und natürlich beim Rahmenprogramm, das konnten auch die Juroren unbeschwert genießen.

Etwa den Auftritt der „Wilden Zicken“, der Jugendshowtanzgruppe des SSV, die ihre „Monsterparty“ feierte. Dann wurde es ernst für die, so Moderator Wiegand, „Männerballettelite des Landes“. Die „Taskforce“ der „Steiner Schlossgeister“ machten den Anfang. Sie hatte sich für ihre fünfte Teilnahme in Urphar-Lindelbach das Thema „Bachelorette – Die Nacht der Rosen“ herausgesucht. Das Kunststück, gleich beim ersten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen, gelang im vergangenen Jahr der Faschingsgesellschaft „Aaldemer Dunder“. Mit „Lucky Luke, der Mann der schneller zieht als sein Schatten“ wollten die Männer aus Altheim am Samstag ihren Titel verteidigen.

Streitig gemacht wurde er ihnen unter anderem aber vom Männerballett des ECV aus Erlenbach. Bei ihrer achten Teilnahme hatten sie ihre eigenen Glücksbringer mitgebracht, denn ihre Nummer hieß „Es grüßen vom Dach die Schlotfeger aus Erlenbach“.

Die Rolle der Neulinge in Urphar-Lindelbach übernahmen in diesem Jahr die „Dabbefänger“ des Carneval Club Dorfprozelten. Die „Prözler Narrenkrieger“ kämpften mit allen Mitteln um den Sieg – so auch mit dem Bürgermeister des Ortes in ihren Tanzreihen. In die Pause ging es mit dem Damenballett des SSV, das es mit „Let’s rock“ noch einmal krachen ließ.

Die „Majorettes“ des Faschingsclub Helmstadt hatten die Stimmung zu Beginn der „zweiten Halbzeit“ dann gleich wieder nahe am Siedepunkt. Schon zum fünften Mal hatten die Faschingsfreunde aus Oberaltertheim ihr Männerballett nach Urphar-Lindelbach geschickt. Mit dem „Rennen der Giganten“, in den Kostümen und der erzählten Geschichte angelehnt an „Starlight Express“, machte die Truppe auch in diesem Jahr eine gute Figur. Das galt erst recht für die Männertanzgruppe der Narrengilde „Hasekühle“ Grünsfeld. Zum neunten Mal dabei standen sie seit 2011 ununterbrochen auf dem Siegertreppchen, drei Mal haben sie gewonnen.

Und wäre nach ihnen Schluss gewesen, sie hätten es mit ihrem „Minions Rock – plötzlich ist das Einhorn geklaut“ womöglich wieder geschafft. Ebenfalls drei erste und dazu zwei zweite Plätze standen bei fünf Teilnahmen bis Samstag für die FG „Feucht-fröhlich“ in Urphar-Lindelbach zu Buche. Jetzt sind sie die alleinigen Rekordgewinner und mit ihrem Besuch im „Candy Shop“, mit Willy Wonka, den tanzenden Gummibärchen, dem leckeren Eis und vielem anderen mehr haben sie sich das auch verdient.

Fast einen Kontrapunkt setzten die Mannen aus Vilchband, behaupteten sie doch „Wahre Schönheit kommt von Innen“. Damit konnten sie Jury und Publikum überzeugen und landeten bei der zweiten Teilnahme erstmals auf dem Siegertreppchen und zwar auf Platz drei. Vor sie schoben sich, neben den feucht-fröhlichen Gewinnern, nur noch die Mannen vom Faschingsclub Helmstadt, die sich mit ihrer atemberaubenden Nummer „Hals- und Beinbruch im schönen Tirol“ bei ihrer achten Teilnahme zum dritten Mal Platz zwei ertanzten (dazu kam noch ein Mal Rang drei). Bevor Marc Wiegand die Sieger verkündete sorgte die Showtanzgruppe des TV Wertheim noch einmal für Begeisterung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018