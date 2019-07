Fight-Club Grünsfeld glänzt in Offenburg

Die Kickboxer des Fight-Clubs Grünsfeld haben erfolgreich an dem Newcomer-Turnier in Offenburg teilgenommen. Der Club ging mit sieben Kämpfern an den Start. Es wurde in den Disziplinen Leichtkontakt (LK) und Kicklight (KL) gefightet. Marie Rado erzielte den dritten Platz im LK. Berdan Kirkgöze erkämpfte sich den dritten Platz im LK. Peter Walch erreichte einen dritten Platz im LK. Nico Seubert gewann den zweiten Platz im LK . Daniel Deibert wurde Dritter. Marco Dahnaci kam auf den vierten Platz. Daniel Schirach war doppelt erfolgreich und belegte im KL den dritten Platz und im LK den zweiten Platz. Trainer und Motivator Heiko Ohmüller ist stolz auf alle seine Schützlinge. Bild: Fight-Club

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019