Filiale zieht in Gerberstraße 10

Wertheim.Die Postbank eröffnet am Mittwoch, 31. Oktober, ihre neue Filiale in der Gerbergasse 10 nahe des Spitzen Turms. Die rund 330 Quadratmeter große Filiale ist barrierefrei, so dass Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollator die Angebote in der Postbank Filiale ohne Schwierigkeiten in Anspruch nehmen können. Die bisherige Filiale in der Poststraße 2 hat am Montag, 29. Oktober, ein letztes Mal bis 12 Uhr geöffnet.

In der neuen Filiale bietet die Postbank den Kunden einen Selbstbedienungsbereich sowie Service und Beratung durch Mitarbeiter an. Gerade bei komplexen Bankgeschäften können sich die Kunden an die insgesamt acht Mitarbeiter wenden.

„Ein besonderer Service ist unser persönliches Beratungsangebot, unter anderem zu den Themen Privat- und Geschäftsgirokonten, Privatkredite, Wertpapiere und Baufinanzierung. Dafür können die Kunden einfach einen Termin am Schalter vereinbaren.“ sagt Marktgebietsleiter Thomas Bischoff.

Im Selbstbedienungsbereich können die Kunden ihre Kontoauszüge ausdrucken, Überweisungen in Auftrag geben und Daueraufträge bearbeiten und Geld abheben. Ein Briefmarkenautomat und ein Briefkasten runden das Angebot ab.

Die Finale hat montags bis freitags hat die neue Filiale von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr geöffnet und auch samstags von 9 bis 12 Uhr. pb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018