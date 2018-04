Film-Monument im Bahntunnel

Anzeige

Zum Tauberbahn-Jubiläum wird am 5. Mai im stillgelegten Wertheimer Bahntunnel Buster Keatons Stummfilm-Klassiker „Der General“ aufgeführt.

Wertheim. Anlässlich des Julibiläumswochenendes „150 Jahre Taubertalbahn“ wird die erste abendfüllende Action-Komödie der Filmgeschichte am Samstag, 5. Mai, im stillgelegten Wertheimer Bahntunnel aufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Tunnel befindet sich in der Mühlenstraße 35. Die drei Hauptdarsteller: der legendäre Komiker Buster Keaton, die Dampflok „Der General“ und der professionelle Stummfilmerzähler Ralph Turnheim, der an diesem Abend live die Tonspur performen wird.

Der 80-minütige Film „Der General“ von 1926 steht für Buster Keatons Untergang, und für dessen fulminante Wiederentdeckung. Bei der Premiere 1927 waren Publikum und Kritiker enttäuscht bis entsetzt. Was sollte das für eine Komödie sein? Ist ein Bürgerkrieg etwa lustig? Der teuerste Film Keatons floppte phänomenal.