Filmstoff mit Tiefgang

Anzeige

Main-Spessart-Kreis.Kino einmal anders. Statt Action, Spannung und großer Gefühle geht es um Inhalte, die jeden e bewegen: Globalisierung, Menschenrechte, Umweltschutz – kurzum, ein Programm über die Risiken und Nebenwirkungen im Umgang mit den Fragen der heutigen Zeit.

Hierzu konnte die Kreisgruppe des Bund Naturschutz MSP als Kooperationspartner gewonnen werden. Neben den Burg-Lichtspielen Karlstadt ist auch das Movie Lichtspielhaus Marktheidenfeld mit von der Partie. Gemeinsam wurde erarbeitet, welche Filme in der ersten Staffel, die bis September geht, gezeigt werden sollen.

Auswahl

Aus diesen Vorschlägen sind sechs Filme ausgewählt worden, die dann jeweils in zwei Vorstellungen in jedem der genannten Kinos gezeigt werden. Nach jedem Dokumentationsfilm bietet das Agenda 21-Kino, außer an Sonntagen, eine kurze Diskussionsrunde an. Vor allen Vorstellungen liegt auf einem Infotisch zum Thema des jeweiligen Films Material bereit. Zudem wird für Fragen ein Mitglied des Arbeitskreises zur Verfügung stehen.