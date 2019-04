Finanzspritze für Schulprojekt

Wertheim.Theater macht Schule: Mit dem Projekt der „Klassenzimmerstücke“ hat die Badische Landesbühne (BLB) vor einigen Jahren ein Format aufgegriffen und weiterentwickelt, das Schülern unmittelbare Theatererfahrungen ermöglicht. Auch Wertheimer Schulen nutzen dieses Angebot.

Wie es in einer Pressemitteilung der Landesbühne heißt, wird das Projekt unter dem Titel „100 Klassenzimmer“ nun vom Land mit insgesamt 76 000 Euro finanziell unterstützt. Damit könne das Projekt von den drei Landesbühnen in Bruchsal, Esslingen und Tübingen in die Fläche getragen werden. „Das ist eine tolle Sache“, erklärt BLB-Intendant Carsten Ramm. Damit werde die Hemmschwelle vor Theater gesenkt, „da wir die Schüler direkt in ihrer gewohnten Umgebung abholen und auch Nachbesprechungen in den Klassen machen“. Der Intendant fordert deshalb: „Diesen Zuschuss sollte man dauerhaft für Klassenzimmervorstellungen den drei Landesbühnen zur Verfügung stellen.“

Die Klassenzimmerstücke funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Zwei Schauspieler kommen in den Unterricht und machen dort Theater. Die Mittel, die sie dabei nutzen, sind die des „alten“ Theaters: Das Erzählen, die spielerische Fiktion, das Fantasieren. Klassenräume verwandeln sich in andere Welten. Dabei wird die jugendliche Lebenswirklichkeit aufgegriffen und auch anhand alter Stücke wie Goethes Werther beschrieben. In Wertheim finden die Vorstellungen in der Regel in der Aula Alte Steige statt.

