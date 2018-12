Firma Tobsch engagiert sich

Kembach.Steffen Tobsch, Geschäftsführer des gleichnamigen Beschriftungstechnikunternehmens, überreichte gemeinsam mit seiner Frau Stefanie an die zwei Kinderturngruppen des TSV Kembach Nikolauspäckchen und eine Spende in Höhe von 500 Euro. Die rund 30 Kinder freuten sich riesig über die mitgebrachten Geschenke. Die Firma Beschriftungstechnik Tobsch beteiligt sich jedes Jahr an einem Projekt für Kinder. So trug sie vergangenes Jahr die Kosten für das Schulfruchtprogramm des Kindergarten Kembach, das jede Woche frisches Obst und Gemüse dem Kindergarten zur Verfügung stellte. Die Betreuerinnen Helga Schmidt und Ute Künzig freuten sich gemeinsam mit den Kindern über die Geschenke und die Spende. „Wir werden uns eine schöne Aktion für die Kinder einfallen lassen“, versicherten sie.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018