Firma Woerner stellt Neuheiten vor

Wertheim/Hannover.Die „EuroBlech“, die Technologiemesse für Blechbearbeitung, fand zum 25. Mal in Hannover statt. Die Messe gilt als weltweite Branchenleitmesse für diejenigen, die in der Blechbe- und -verarbeitung tätig sind, um neue Maschinen und Trends zu erfahren.

Dem Besucher bot sich die komplette Bandbreite im Bereich Blechbearbeitung, von einzelnen intelligenten Lösungen bis hin zu neuen, innovativen Maschinen und Anlagen für eine moderne, zukunftsorientierte Produktion, welche bei zahlreichen Live-Vorführungen an den Messeständen gezeigt wurden.

Die Eugen Woerner GmbH & Co. KG, als namhafter Hersteller von Zentralschmieranlagen, präsentierte hier die neu entwickelte Kartuschenpumpe GMK-A, zur Direktschmierung sehr kleiner Öl- und Fettmengen sowie eine neue Generation von Fettprogressivverteilern VPB-VS01 und VPB-SSV mit austauschbaren Dosierungen. Die von Woerner vorgestellten Produkte eignen sich für die Schmierung in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten, im Bereich der Blechbearbeitung vor allem an Pressen sowie Automationssysteme in Pressenstraßen, wie es abschließend in einer Mitteilung des Wertheimer Unternehmens heißt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018