Fisch-Spezialitäten kosten

Anzeige

Wertheim.Das Fischerfest vom Sportfischerverein Wertheim findet am Sonntag, 1. Juli, ab 11 Uhr in der Unteren Tauberklinge statt. Die Besucher können unter anderem Fischspezialitäten aus heimischen Gewässern, aber auch aus dem Meer kosten. Sollte Petrus es nicht so gut mit den Fischern meinen, steht für die Besucher ein Festzelt und das Fischerheim bereit.

Im Fischerheim kann man einen Einblick bekommen, wie das Vereinsleben abläuft. Die Jahressieger-Pokalsieger -und Fischerkönige sind namentlich erwähnt. Eine Wandzeitung der Jugendgruppe zeigt, was in diesem Bereich gemacht wird. Natürlich haben die Fischer wie alle Vereine Nachwuchsschwierigkeiten. Deshalb sind neue Mitglieder immer willkommen. „Bei unseren Angelveranstaltungen zur Fischhege sind es wegen dem hohen Durchschnittsalter der Mitglieder auch von Jahr zu Jahr weniger geworden, die aktiv am Wasser sind“, heißt es im Pressetext des Vereins. Wer Lust habe, in der Jugendgruppe mitzumachen, könne sich ein Training anschauen und seine Telefonnummer hinterlassen.

Freitags ist im Fischerheim ein geselliges Treffen der Mitglieder zum Karten spielen oder zum Fachsimpeln. Die Jugend kann in der Tauber im Übungsbecken aktiv am Vereinsleben teilnehmen. sfw