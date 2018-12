Flashmob, Gesang und Tanz erfreuten Eltern und Anwohner des Marktplatzes

Bestenheid.Es duftete nach Glühwein und frischen Backwaren, offenes Feuer knisterte und zauberte vorweihnachtliche Stimmung unter den großen Christbaum auf dem Bestenheider Marktplatz.

Die Grundschule veranstaltete einen Adventsmarkt und hatte ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Los ging es mit einem Flohmarkt. Nach Einbruch der Dunkelheit versammelten sich über 130 Schüler, Eltern, Geschwister und Anwohner auf dem Marktplatz. Mit Adventssingen und Tänzen sorgten die Kinder und ihre Lehrer für ein ansprechendes und kurzweiliges Programm. Auch die Regentropfen konnten die Freude nicht trüben.

„Make it shine“, der Schulflashmob, markierte den Auftakt. Mit „O Tannenbaum“ folgte ein gemeinsames Lied, bei dem auch die des Textes unsicheren Marktbesucher hörbar und voller Freude summten. „Better when I´m dancing“ führe die Tanzwerkstatt der zweiten Klasse auf.

Gleich zwei Auftritte hatte der Schulchor und gefiel mit bekannten Winter- und Weihnachtsliedern, wie „Schneeflöckchen“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „O du fröhliche“. Alle gemeinsam sangen „Lasst uns froh und munter sein“ und bereiteten so dem Nikolaus eine große Freude. Der hatte für alle Kinder Geschenke mitgebracht. Zum Ende hin erklang ein türkisches Neujahrslied und der Schulweihnachtsflashmob erfüllte den Markplatz mit Leben mit „All I want for Christmas is you“.

Schulleiterin Melanie Matuszewski zeigte sich sehr zufrieden. Sie bedankte sich für die Unterstützung durch den Elternbeirat mit seinem Vorsitzenden Christian Konrad und den Kirchen in Bestenheid. hw

