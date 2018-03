Fleißige Handwerker an der OPS

Anzeige

In der Projektgruppe „Filztiere nähen“ bei Sandra Herma erfuhren die Kinder, dass der Umgang mit Nadel und Faden erlernt sein will. Schließlich durften sie ihre neu erworbenen Handarbeitstechniken anwenden, um einen Schlüsselanhänger in Form eines Filztieres herzustellen. Um „Nadel und Faden“ ging es in der Projektgruppe bei Anna Lena Szabo. Die Schüler erhielten Einblick in die Handstiche. Nachdem sie ihre Fingerfertigkeit trainiert hatten, durften sie ihr eigenes Schnittmuster entwerfen, um ihr Kuscheltier zusammenzunähen. In den Projektgruppen „Wir sind Töpfer“ bei Dirk Remspecher und Diana Jäger lernten die Schüler sowohl den Werkstoff Ton kennen, als auch verschiedene Techniken, um Tongefäße zu formen.

Die Projektgruppe von Simona Klein und Sandra Tschritter beschäftigte sich mit dem Knüpfen von Freundschaftsbändchen. Die Kinder lernten Knoten sowie Techniken des Knüpfens kennen.

Im Projekt „Wir filzen“ bei Barbara Brigandt und Monika Horn waren die Kinder sehr motiviert und kreativ. Sie stellten aus bunter Filzwolle sehr viele Kunstwerke mit Hilfe der Trockenfilztechnik her. Papier, Wolle, Bast – mit all diesen Sachen wurden die unterschiedlichsten Dinge in der Projektgruppe bei Yvonne Klein geflochten und hergestellt. In der Projektgruppe von Nadine Hirschfelder lernten die Kinder zunächst die Strickliesel kennengelernt. Leichter von der Hand ging das Fingerstricken.

Abgerundet wurden die Projekttage mit der Präsentation der Ergebnisse, zu der alle Eltern, Bekannten und Verwandten eingeladen wurden. Somit gab es großen Andrang am Donnerstagnachmittag in den Klassenzimmern. Stolz und erfreut waren die Kinder und Lehrerinnen und Lehrer über das viele Lob, das sie von den Eltern ausgesprochen bekamen. ops

