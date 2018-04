Flitzer im Federkleid suchen das Weite

Anzeige

Bestenheid.Da wollte „Herr Erpel“ seine Frau mal lecker zum Essen ausführen, und dann das: Auf der grünen Wiese in Bestenheid, auf der die beiden am Mittwoch gemütlich speisen wollten, „trampelten“ plötzlich rund 50 Männerbeine (inklusive Schiedsrichter und Assistenten) „auf dem Essen“ herum. Bis in die zweite Spielhälfte hinein störte sich das Enten-(Ehe-?) -Paar zwar kaum daran, als dann aber die SV Viktoria Wertheim im Spiel gegen den TSV Tauberbischofsheim einen Angriff über die linke Seite startete, war’s „Frau Ente“ zu viel: „Abflug“ schrie sie, und machte sich mit ihrem Männchen auf, einen neuen Futterplatz anzusteuern. Ob man’s glauben möchte oder nicht: Erst, als die „Flitzer im Federkleid“ weg waren, sind in dem Punktspiel der Landesliga Odenwald auch Tore gefallen. uwb / Bild: Uwe Bauer