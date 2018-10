Flucht mit 1,2 Promille

Bestenheid.Keinerlei Reaktionen auf Anhaltesignale der Polizei zeigte ein 61-jähriger Toyota-Fahrer am Montagvormittag.

Aufgefallen war der Wagen kurz nach 10 Uhr einer Streife im Bereich Haslocher Weg in Bestenheid. Trotz eingeschalteten Blaulichts und des Schriftzugs „Stopp Polizei“ am Streifenwagen, misslang ein erster Anhalteversuch.

Stattdessen fuhr der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit über die Bestenheider Landstraße in Richtung Grünenwört davon. Der Streifenwagenbesatzung gelang es im Anschluss, am Ortsausgang von Bestenheid vor den Toyota zu fahren. Erneute Anhalteversuche scheiterten, da der 61-Jährige unvermittelt in die Hafenstraße abbog und erneut mit hoher Geschwindigkeit über die Otto-Schott-Straße zurück nach Bestenheid fuhr. Schließlich fand die Polizei gegen 11 Uhr das stehende Fluchtfahrzeug auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Wertheimer Weingärtner Straße. Dort konnten die Beamten auch den mutmaßlichen Fahrer fußläufig antreffen.

Den Fahrzeugschlüssel führte er mit sich. Auf Befragen gab der Mann schließlich an, dass er keinen Führerschein besitzt. Zudem war er mit knapp 1,2 Promille Alkohol unterwegs. pol

