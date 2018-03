Flucht zu Fuß

Anzeige

Lindelbach.Nicht mehr auffindbar war am Montag der Fahrer eines DB-Sprinters nach einem Unfall in der Weinbergstraße in Lindelbach. Gegen 12 Uhr war der 21-Jährige offenbar zu schnell bergab gefahren und dann in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Pkw einer 38-Jährigen kollidiert. Der Sprinter kam rechts auf dem Gehweg zum Stehen. Der 21-Jährige verließ daraufhin zu Fuß die Unfallstelle und blieb verschwunden. Im Fahrzeug der 38-Jährigen hatten die Airbags ausgelöst, wodurch die Fahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 27 000 Euro. Später am Abend teilten Kollegen des 21-Jährigen mit, dass dieser im Krankenhaus behandelt werde. pol