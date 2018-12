Flurbereinigung großes Thema

Sachsenhausen.Drei Spender konnte Ortsvorsteher Udo Beck in der Sitzung am Dienstag im Rathaus des Dorfs für vielfache Blutspende ehren. Dank erhielten die Spender auch von Marco Lotz, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Sachsenhausen. Für 25-malige freiwillige und unentgeltliche Blutspende wurde Corinna Roth geehrt. Brigitte Winkler hatte sogar 50 Mal den Lebenssaft gespendet. Sie erhielten die Urkunde und die Ehrennadel des Blutspendediensts. Am Abend entschuldigt war Petra Geiger, ihre Ehrung für zehnmalige Blutspende wird nachgeholt.

Weitere Grundstücke verkauft

Erfreuliches in Sachen Neubaugebiet konnte Beck berichten. Seit der letzten Ortschaftsratsitzung wurden zwei weitere Grundstücke verkauft. Von den noch verbleibenden zwei Bauplätzen sei einer reserviert, für den letzten gebe es eine Voranfrage. Für eine mögliche Baugebietserweiterung gebe es bereits eine Planung. Diese berücksichtige, so Beck, verschiedene Ansätze für Lage und Anbindung. Die Varianten sollen im kommenden Jahr vom Referat Stadtplanung der Stadtverwaltung in einer Ortschaftsratsitzung vorgestellt werden.

In seinem Rückblick berichtete Beck über ein ereignisreiches Jahr im Dorf. Gestartet sei das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“. Private Haus- und Grundstückseigner, die die Möglichkeit der kostenlosen Beratung im Rahmen des Programms nutzen wollen, sollen sich an Thomas Müller vom Referat Stadtplanung wenden.

Nach zehnjährige Pause habe es in Sachsenhausen erstmals wieder eine Theateraufführung gegeben. Die sechs ausverkauften Aufführungen des Stücks „Mord im Hühnerstall“ seien sehr gut angekommen. Die Faschingsabteilung „Höhböck“ habe sich mit einer Fußgruppe am Mondfelder Faschingsumzug beteiligt. Der Gesangverein bot im auslaufenden Jahr eine Weinrobe in der Turnhalle, sowie eine interessante viertages Tour nach Prag. Der Obst- und Gartenbauverein beteiligte sich am Saatgutfestival und wird das nächste Festival dieser Art federführend ausrichten.

Platz gepflastert

Baulich hatte sich beim Vorplatz der Turnhalle einiges getan. In vielen Arbeitsstunden wurde dort der Beton entfernt und der Platz gepflastert. Außerdem baute der Bauhof einen barrierefreien Zugang zur Halle ein. Beck dankte Stadtverwaltung und Bauhof für die Möglichkeit dazu. Die Sachsenhäuser waren mit ihrem Wagen „Obstpresse“ wieder mit einer großen Gruppe am Wertheimer Messeumzug beteiligt.

Erfolgreich war auch die Streuobst GbR des Dorfs. Es habe eine sehr gute Ernte und somit eine Vergütung für die Teilnehmer gegebene. „2017 war das ganze finanziell noch eine Nullnummer“, verwies er auf den Erfolg. Im Rahmen der Kerwe feierte man das 60-jährige Bestehen der Turn- und Festhalle. Sowohl der Beatabend als auch der Kerwesonntag seien sehr gut besucht gewesen. Glückwünsche zum Hallenjubiläum kamen von Bürgermeister Wolfgang Stein, sowie Vertretern der Spessartbrauerei.

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag fand wieder in der Kirche statt. Beck dankte der Kirchengemeinde für die Möglichkeit dazu und dem Gesangverein für die musikalische Gestaltung der Feier. Lob gab es für die Sammler der Haussammlung zu Gunsten der Kriegsgräberfürsorge. Dabei kamen 428 Euro zusammen.

Turnverein und DRK Ortsverein boten eine gemeinsame Weihnachtsfahrt nach Heidelberg. Gefeiert wurden auch mehrere Baumfeste. Am Beginn stand das Fest am Osterbaum, den der Frauenkreis gestaltete. Es folgten das Maibaumfest und die Feier am Christbaum. Letzterer wurde dieses Mal von Inge und Dieter Lotz gespendet.

Acht Kinder geboren

Die Einwohnerzahl von Sachsenhausen betrug zum 31. Oktober 2018 520 Personen. 2018 wurden acht Kinder geboren. „Unsere Kindergartenzahlen sind sehr gut“, verwies der Ortsvorsteher auf eine gesicherte Zukunft der Einrichtung. Rat Peter Krank sprach im Namen der Bürger sowie seiner Gremiumskollegen Beck Dank für sein Engagement zum Wohle des Dorfs aus.

In seinem Ausblick verwies Beck auf mehrere Veranstaltungen im Verlauf des kommenden Jahres. Am 23. Februar 2019 findet ein Bunter Abend der „Höhböck“ statt. Am 14. Juli feiert der Kindergarten des Dorfs in der Turnhalle sein 30-jähriges bestehen. Bereits in diesem Jahr wurde das Verfahren der „Flurbereinigung Wald“ angestoßen. Die vorbereitenden Maßnahmen dazu sollen 2019 beginnen. Beck hoffte, dass sich die Stadt Wertheim noch dafür entscheiden werde, sich finanziell an den Verfahrenskosten beteiligen werde. Die Stadt besitzt rund 60 Prozent der Waldgrundstücke im Bereinigungsgebiet. Eine Entscheidung über eine Beteiligung an den Verfahrenskosten stehe jedoch noch aus.

2019 sei auch ein bedeutendes Wahljahr. Am 3. Februar finden die Wahlen zum Oberbürgermeister statt. Bisher gibt es mit Bürgermeister Wolfgang Stein einen Kandidaten. Stein wird sich am 17. Januar im Gasthaus Engel den Fragen der Bürger stellen.

Am 26. Mai finden die Europa- und Kommunalwahlen statt. Erfreut zeigten sich die Bürger über Becks Erklärung, er kandidiere dieses Mal erstmals für den Gemeinderat. bdg

