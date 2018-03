Flussansicht aus einem Wintermärchen

Anzeige

Wertheim.Verwunschen und geheimnisvoll, wie aus einem Märchenbuch entnommen wirkt das Bild, das unser Fotograf Manfred Lutz in den vergangenen Tagen Frühmorgens an der Tauber eingefangen hat. Der Nebel hängt in den Wipfeln der Bäume des Schlossbergs, das Wasser der Tauber dampft in der Kälte des eisigen Morgens. Die Gräser und Büsche entlang des Flusses sind mit weißem Reif bedeckt – der Winter, der meteorologisch gesehen seit gestern vorbei ist, hat auch seinen ganz eigenen Reiz und besondere Anziehung. Bild: Manfred Lutz