FN präsentieren Reisefilm über die Hauptstadt Kataloniens

Wertheim.Einen Reisefilm über die katalonische Hauptstadt Barcelona präsentieren die Fränkischen Nachrichten im Wertheimer Roxy-Kino am Sonntag, 15. April, um16 Uhr, am Montag, 16. April, um 20.30 Uhr sowie am Mittwoch, 18. April, um 18.30 Uhr.

Die Millionenstadt Barcelona ist Zentrum Kataloniens und lebendige Metropole am Mittelmeer. Vom alten Hafen Port Vell geht es auf die Flaniermeile La Rambla, vorbei am ehrwürdigen Gran Teatre del Liceu, der Plaça Reial und dem brodelnden Markt La Boqueria. Verwinkelte Gassen führen ins Barri Gòtic mit seiner mächtigen Kathedrale. In Eixample stehen Modernisme-Bauten Spalier.

Antoni Gaudi setzte mit seiner Sagrada Famíla, Casa Milà und dem Parc Güell weltberühmte architektonische Akzente. Auf dem Montjuïc, Barcelonas Hausberg, ragt das Kastell über den Felsen auf, unterhalb die Fundació Joan Miró und das Poble Espanyol. Entspannung bietet der Parc de la Ciutadella und der feine Sandstrand von Barceloneta. Tapas-Bars, Restaurants und Discos sind ein Eldorado für Nachtschwärmer. Weitere Höhepunkte sind die Viertel El Born, Raval und Poblenou mit dem futuristischen Torre Agbar. Bild: vlad_g/Fotolia