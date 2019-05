Förderer übergeben Bewegungsstühle

Die Förderer und Freunde der Rotkreuzklinik spendieren motorisierte Bewegungsstühle. Die helfen Patienten mit Schulterproblemen bei der Therapie.

Reinhardshof. Es ist schon ein Weilchen her, seit sich die Gesellschaft der Förderer und Freunde der Rotkreuzklinik Wertheim letztmals, zumindest öffentlich sichtbar, für das Krankenhaus finanziell engagiert hat. Jetzt aber war es wieder einmal soweit.

In Begleitung des gesamten Vorstands übergab Vorsitzender Werner Thomann zwei motorisierte Bewegungsstühle, einen für die Behandlung der rechten und einen für die linke Schulter, an Stephan Vögeli, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Vögeli demonstrierte die Möglichkeiten, welche die Geräte bieten, dann auch umgehend gemeinsam mit Physiotherapeutin Nadja Schmitt an einigen Vorstandsmitgliedern, die sich dafür freiwillig zur Verfügung stellten.

Die Schulter, sagte er dabei, sei wie ein philharmonisches Orchester. Spiele da ein Musiker falsch, höre dies selbst ein Laie sofort. Funktioniere in der Schulter auch nur ein Muskel nicht richtig, sei dies ebenfalls umgehend spürbar. „Das Schultergelenk ist das beweglichste des menschlichen Körpers“, dozierte der Mediziner.

Extrem große Hilfe

„Dieser Umstand macht es umso anfälliger für verschleißbedingte Veränderungen. Zudem ist es auch sehr verletzungsanfällig.“

Die Versorgung von Beeinträchtigungen und Verletzungen des Schultergelenks sei ein Schwerpunkt der klinischen Arbeit. Deshalb sei es umso erfreulicher, dass man nun, dank der Unterstützung durch die Fördergesellschaft, die Nachbehandlungskonzepte nachhaltig optimieren könne.

Die Schulterbewegungsstühle seien eine extrem große Hilfe, um ein geschädigtes oder operiertes Schultergelenk wieder zu einer guten Funktion zu bringen. Sie simulierten, ohne dass die Patienten dafür eigene Kraft aufwenden müssten, die wichtigsten Bewegungen des Gelenks. Die Bewegungsumfänge werden über einen Computer, für jeden Patienten individuell programmiert, gesteuert.

Handeln, nicht reden

„Wir können damit unseren Patienten einen Komfort bieten, der absolut nicht selbstverständlich ist“, freute sich Vögeli. Damit erfüllt diese Spende genau einen der Zwecke, den die Fördergesellschaft seit ihrer Gründung im Jahr 2002 verfolgt: medizinische Geräte zu beschaffen, die „einen Mehrwert für die Patientinnen und Patienten und ein Quäntchen Plus an Versorgung“ darstellen, so Vorsitzender Werner Thomann. „Wir reden nicht, wir handeln“, erinnerte er an eine weitere Prämisse des Vereins. Damit bringe man auch den Schulterschluss zwischen der Fördergesellschaft, dem Krankenhaus und der Schwesternschaft München vom Bayrischen Roten Kreuz einmal mehr zum Ausdruck.

Wie Schatzmeister Walter Scheurich am Rande der Übergabe sagte, haben die beiden Stühle einen Gesamtwert von rund 6000 Euro.

