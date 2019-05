Folklore-Rocker auf der Burg

Wertheim.Die Münchner Folklore-Rocker „Schandmaul“ gastieren am Feitag, 12. Juli, um 19 Uhr auf der Wertheimer Burg. Vorgruppe ist die Folk-Rock-Band dArtagnan aus Nürnberg.

Auf den ersten Blick haben „Schandmaul“ ein Luxusproblem: Die Erwartungshaltung gegenüber ihrem neuen Studioalbum „Artus“ war hoch. Für dessen Vorläufer „Traumtänzer“ (2011) und „Unendlich“ gab es jeweils bereits Gold, während der direkte Vorgänger „Leuchtfeuer“ (2016) sich ebenfalls auf dem besten Weg zum Edelmetall befindet und erstmals in der Bandgeschichte auf den ersten Platz der deutschen Alben-Charts kletterte.

Doch bei genauerer Betrachtung gehen die Folklore-Rocker aus München derart unbeschwert zur Sache, als ob keinerlei Druck auf ihren Schultern gelastet hätte. Bereits die Eröffnung mit „Meisterdieb“ erweist sich als kluger Schachzug.

Schlagzeug und Sackpfeife simulieren im Intro erfolgreich einen Elektro-Loop und gehen dann in eine von rhythmischen Gitarren unterstützte Melodielinie über. „Schandmaul“ spielen in diesem Song all ihren Stärken gekonnt aus und der Text erweist sich als spannende Vignette mit dem Protagonisten als Erzähler.

Sänger Thomas Lindner hat sich längst zu einem geschickten Geschichtenerzähler entwickelt, der es scheinbar mühelos schafft, Weltliteratur wie Herman Melvilles „Moby Dick“ in wenigen Minuten in seiner Essenz zu erfassen.

Dabei ist der Sound sowohl jahrelanger Erfahrung als auch der Produktion von Fabio Trentini geschuldet. Jeder Song auf „Artus“ ist eine Einheit aus Musik und Wort.

Der hat mit Bands wie Guano Apes, Donots und H-Blockx zusammengearbeitet. Die Münchner präsentieren nun auf der Burg das Album.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019