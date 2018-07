Französisch-Kenntnisse in Prüfungen unter Beweis gestellt

Anzeige

Viele Schüler sind zuerst einmal nervös, weil sie sich und ihr Französisch nicht einschätzen können. Umso schöner ist es, ihre Freude über die Ergebnisse zu sehen und ihre Motivation zu erleben, weiter zu lernen und jede Gelegenheit zu nutzen, Französisch anzuwenden. „Ich kann es ja! Was ich im Unterricht lerne, funktioniert!“ ist meist die Erkenntnis.

Mittlerweile hat sich das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Stuttgart am Institut français, das die Prüfungen durchführt, einen Namen gemacht. Zusätzlich zu den Prüfungsterminen im Januar und Juni gab es dieses Schuljahr ein Pilotprojekt in der zehnten Klasse, im Zuge dessen die Schüler das „Delf“-Niveau B1 ablegen konnten. „Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium hat damit eine Premiere geschaffen: Bisher gab es keine Schule, die an drei Prüfungsterminen innerhalb eines Schuljahres teilgenommen hat“, stellte Alice Minang fest, Beauftragte für das „Delf scolaire“ am Institut Français Stuttgart. cvw

