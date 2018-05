Frau setzt sich gegen Polizisten zur Wehr

Anzeige

Wertheim.Eine 28-Jährige war in der Nacht zum Pfingstsonntag mit ihrem Auto in Wertheim unterwegs und fiel einer Streife auf, weil sie kein Licht eingeschaltet hatte. Obwohl ihr nach einer Weigerung erklärt wurde, dass eine Blutentnahme notfalls auch mithilfe von einfacher körperlicher Gewalt durchgesetzt werden kann, wehrte sie sich heftig und versuchte wegzurennen. Ein Bekannter der Frau versuchte, ihr zu helfen und wollte verhindern, dass sie in den Streifenwagen gesetzt wird, Das nutzt alles nichts, die Beamten legten der 28-Jährigen Handschellen an.

Für die junge Frau folgt nun nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen den Mann wird wegen versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt. pol