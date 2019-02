Tauberbischofsheim.Zum Vortrag „Frau von der Rolle - Vortrag für Frauen im ganz normalen Wahnsinn des Alltags“ heißt die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken in Kooperation mit der Städtischen Mediothek Tauberbischofsheim am Dienstag, 12. März, von 19 bis 21 Uhr in den Räumen der Städtischen Mediothek willkommen. Die Biografie jeder Frau ist einzigartig und zeigt eine spannende Entwicklung auf. Frauen wechseln ihre Rollen, ob als Freundin, Ehefrau, Nachbarin, pflegende Angehörige oder Mutter, ob als Auszubildende, Kollegin, Teamleiterin oder auch als Führungskraft. Diese will Frau perfekt ausfüllen, wodurch sie ordentlich in Stress kommen kann. Manche Rollen stehen in Konflikt zueinander und manche möchte sie gerne mehr ausfüllen.

Manche Rollen bekommt sie einfach übergestülpt, dagegen sucht sie sich andere bewusst aus. Frauen können sich folgende Fragen stellen: Welche und wie viele Rollen habe ich und wie geht es mir damit? Was tut mir gut und was sind meine Wünsche? Welchen Rollen will ich wie viel Raum zugestehen? Referentin Silke Diehm, Beraterin bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken, gibt den Teilnehmerinnen Einblick in die Rollentheorie, erzählt Geschichten des Alltags und zeigt Ansätze auf, wie die Teilnehmerinnen ihre Rollen harmonisch unter einen Hut bringen können und dabei einen feineren Sinn für die Rollen der anderen bekommen. Der Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde ist kostenfrei.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bis 5. März ist erforderlich unter frauundberuf@heilbronn-franken.com oder Telefon 07131/7669866.

