Frauen haben Vizemeister-Titel schon sicher

Die Platzierungen der Becksteiner Tennismannschaften vor Rundenschluss lassen sich sehen. Die Damenmannschaft der SpG Beckstein/ Grünsfeld fuhr zum Derby nach TC Lauda mit dem Ziel, den zweiten Platz in der 2. Bezirksklasse zu halten.

Corinna Fischer behauptete sich mit 7:6/7:5 knapp. Franziska Schulz hatte das Nachsehen (6:7/1:6), während Luisa Brückmann, Nadine Fleischer, Stina Neuenfeldt und Sarah Sommer Siege erspielten. Mit zwei weiteren Punkten in den Doppelbegegnungen – im Dreier-Doppel stellten die Gegnerinnen kein Team – war das Ziel bereits erreicht, obwohl noch ein Spieltag ansteht. Der Vizetitel ist nicht mehr gefährdet.

Auch die Herren der TSG Königshofen/Beckstein hielten sich schadlos und errangen ein 9:0 gegen TC Grünsfeld II. Die klaren Ergebnisse wurden von Konstantin Burkard (6:2/6:2), Tobias Zegowitz (6:1/6:3), Jannis Vierneisel (6:2/6:2), Tim-Lukas Renk (6:0/6:0), Christoph Breuner (6:0/6:1) und Andreas Neckermann (6:1/6:1) erbracht, die Siege in der Doppel-Runde waren ebenfalls unspektakulär. Zwar ist die Runde für die TSG zunächst auf dem ersten Platz abgeschlossen, aber die Konkurrenz TSG Külsheim/Hardheim wird sich im letzten Spiel keinen Ausrutscher erlauben und am Ende die Nase vorne haben. Tabellenzweiter ist man aber sicher.

Lediglich die Herren 50 der TSG Beckstein/Lauda musste sich in Ittlingen geschlagen geben. In den Einzelspielen hatten eigentlich nur Holger Kindermann und Hans-Ulrich Pieper eine Chance. Kindermann musste nach 6:3/2:6 dann doch im Match-Tiebreak nach 12:14 den Gegner beglückwünschen.

Anders herum lief es für Pieper mit 6:7/6:1/10:8. Mit noch zwei Matchpunkten in den Doppeln (Pers/Mayer 6:2/5:7/10:5 und Kindermann/Pieper 6:4/6:4) zum 3:6-Endergebnis ist die Runde für die Herren 50 mit einem guten dritten Tabellenplatz abgeschlossen.

Wegen starker Regenfälle war es für die Mannschaft Herren 60 des TC nicht möglich, die Partie in Schriesheim fertig zu spielen. So stand es nach den Einzeln 4:2 für Beckstein, dann wurde unterbrochen. Im Spitzenspiel durfte Armin Schäffner fast den Sieg mitnehmen, verwandelte aber einen Matchpunkt nicht (6:2/ 4:6/10:12). Für Hermann Heisler an Position zwei war die Aufgabe gegen einen starken Gegner kaum lösbar (3:6/2:6). Dahinter aber wurden vier Matchpunkte gesammelt: Klaus März 7:5/6:1, Hans-Jürgen Heisler 6:1/6:3, Karlheinz Zegowitz 5:7/6:2/ 10:5 sowie Reinhard Vollmer 6:/ 6:3. Damit liegen die Becksteiner vor den Doppelspielen immer noch einen Matchpunkt vor dem Zweiten. Nun muss dann noch einmal die weite Reise angetreten werden. Am Samstag geht’s im letzten Spiel gegen den TC Walldorf um den Aufstieg. KaZe

