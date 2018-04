Frauen häufiger betroffen

Anzeige

Wertheim.Arthrose ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung des erwachsenen Menschen, am häufigsten betroffen sind die Knie-, Hüft- und Schultergelenke, aber auch die Finger und Wirbelgelenke.

Die Chefärzte Dr. Stephan Vögeli und Professor Wilhelm Friedl im Arkadensaal referieren auf Einladung des Fördervereins der Rotkreuzklinik am Mittwoch, 25. April, um 19 Uhr im Arkadensaal in Wertheim über die Therapie bei Arthrose. Aktuelle Studien zeigen, dass das Risiko an einer Arthrose zu erkranken eng an das Lebensalter gekoppelt ist. So lässt sich erheben, das etwa die Hälfte aller Frauen im Alter von 65 bereits an einer Arthrose leiden, bei den Männern liegt die Quote etwas niedriger bei 35 Prozent.

Viele Ursachen

Die Entstehung einer Arthrose hat viele Ursachen und Risikofaktoren. Auf der einen Seite wissen wir aus Zwillings- und Familienstudien, dass eine gewisse genetische Veranlagung eine große Rolle bei der Entstehung einer Arthrose spielt, zusätzlich sogenannte systemische Risikofaktoren wie Osteoporose, niedriger Spiegel von Vitamin C und Vitamin D.