Frauen vernetzen sich miteinander

Wertheim.Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken veranstaltet in Kooperation mit dem Frauenverein Wertheim am Mittwoch, 11. Juli, wieder einen offenen Frauentreff „Café Startklar“. Er findet von 9 bis 11 Uhr in den Räumen des Frauenvereins im Kulturhaus Wertheim statt.

Während dieser Treffen haben beruflich interessierte Frauen die Möglichkeit, sich in ungezwungener Runde bei einer Tasse Tee oder Kaffee über ihre beruflichen Wünsche, Aktivitäten und Herausforderungen auszutauschen.

Der Schwerpunkt der Treffen liegt auf dem Austausch und der Vernetzung untereinander. Die Treffen beinhalten auch kurze Inputs von Silke Diehm, Beraterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken, zu verschiedenen beruflichen Themen, die zum zwanglosen Gedankenaustausch anregen sollen. Themenvorschlag: „Persönliche Standortbestimmung“.