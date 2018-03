Frauen wirken nachhaltig

Anzeige

Über das eigene Leben lernen

„Ich rechne es meinen Eltern hoch an, dass sie mich bei meinen Studienzielen unterstützt haben.“ Dies sei bei Mädchen damals nicht üblich gewesen. Sie finde es spannend, sich mit Biografien anderer Frauen zu beschäftigen, denn man könne dabei auch etwas über sein eigenes Leben lernen.

Frauen hätten in der Weltgeschichte anders gewirkt als Männer. „Sie wirkten oft nicht im Großen, sondern im Alltag, dafür aber nachhaltig.“ Kuhn erklärte weiter, sie selbst habe sich in ihrem Leben mit der Rolle als berufstätige Mutter beschäftigen müssen. Es stelle sich die Frage: „Was ist Mütterlichkeit?“

Das Problem seien zwei öffentliche Bilder. Mütter, die auf eine Berufstätigkeit verzichten, gelten oft als „Heimchen am Herd“, voll berufstätige Mütter haben teils den Ruf als Rabenmütter. Bei den drei von ihr vorgestellten Frauen ging es ihr jedoch nicht um das Muttersein im biologischen Sinne. Vielmehr betrachtete sie die sozialen Aspekte, die Mütterlichkeit ausmachen.

Anfangs warf sie einen Blick auf die alttestamentarische Figur „Esther“. Man wisse nicht, ob sie wirklich Mutter war, dennoch könne man an ihr Mütterlichkeit zeigen. Die Jüdin Esther kam an den Hof des persischen Königs.

Als dieser gegen die Juden vorgehen wollte, setzte sie sich bei ihm für ihr Volk ein und überzeugte ihn, es zu verschonen. „Sie verschwieg, trotz der Gefahr, selbst Verfolgte zu werden, ihre Herkunft nicht und bewies großen Mut.“ Darin zeige sich die Mütterlichkeit im Sinne der Verantwortung für andere und dem Einmischen zum Wohle des Nächsten. In diesem Sinne können beispielsweise Frauen aus der Politik, aber auch die Lehrerin, die ein Kind zur Bildung ermutigt, Mütterlichkeit zeigen. Sie würden dies im Sinne von Beherztheit und Mut tun.

Die zweite Frau war Hilde Schneider, zur Zeit der Naziherrschaft eine junge Frau. Die Christin jüdischer Abstammung wollte als Diakonissin Dienst für die Menschen leisten. Mit drei jüdischen Großeltern galt sie nach den Rassengesetzen jedoch als Volljüdin. So musste sie ihre Ausbildungseinrichtung ohne Examen verlassen.

Im Dezember 1941 wurde sie von der Gestapo verhaftet und zuerst ins Ghetto nach Riga gebracht, kurze Zeit darauf kam sie ins Konzentrationslager. Ihr tiefer christlicher Glauben half ihr, den Mitgefangenen Mut zu machen und mit ihnen in der Bibel zu lesen. Sie wurde zwar von der russischen Armee befreit, danach aber als Deutsche in Russland verfolgt. So kehrte sie nach Hannover zurück. Als 30-Jährige legte sie das Abitur ab, es folgte das Examen als Gemeindehelferin und ein Theologiestudium in Göttingen. Trotz aller Abschlüsse durfte sie nur als Hilfsvikarin tätig sein. „Erst seit den 1970er Jahren dürfen Frauen ins Pfarramt“, so Kuhn. Hilde Schneider hatte Glück und konnte am 1. November 1959 eine neu eingerichtete Stelle als Gefängnispfarrerin in einem Frauengefängnis in Frankfurt antreten. Dort blieb sie bis zum Ruhestand. „Sie hat selbst Gefangenschaft erlebt“, erinnerte die Referentin. So habe sie die Gefühlswelt der Frauen dort verstehen können.

Die Wirkungsgeschichte von Ilse Pusch, geborenen Horber, begann im Deutschland des Jahres 1944. Die Städte wurden systematisch bombardiert. Im badischen Neckarelz herrschte jedoch ländlicher Frieden. Dies änderte sich schlagartig, als entschieden wurde, auf der gegenüberliegende Neckarseite eine unterirdische Rüstungsfabrik zu schaffen. Die Zwangsarbeiter dafür, Gefangene aus dem KZ Dachau, wurden in der Grundschule von Neckarelz untergebracht. In deren Obergeschoss lebte die Familie Horber, die sich weder politisch noch im Widerstand engagiert hatte.

Zu den Horbers gehörten die Eltern sowie die erwachsene, unverheiratete Ilse mit ihrem zweijährigen Sohn. Schnell habe die Familie zur Situation im Lager festgestellt: „So kann man nicht mit Menschen umgehen.“ Obwohl ihnen der Kontakt verboten war, nutzten sie viele Tricks, um den Menschen zu helfen. Auch als Ilse selbst schwer erkrankte, nutze sie den Kontakt zur Krankenstation im Haus, um die kranken Häftlinge mit Lebensmitteln zu versorgen. Nach Ende des Krieges herrschte Schweigen über das Geschehene. Erst 1995 brach sie dies und berichtete bis zu ihrem Tod 2011 öffentlich über das Erlebte. „Mir imponiert, dass sie mitten im Wahnsinn ihre Menschlichkeit nicht verloren hat. Dies zeigt Mütterlichkeit“, so Kuhn.

Im Anschluss tauschte man sich an den Tischen darüber aus, welche Frauen heute Mut machen. Dies können bekannte Persönlichkeiten, aber auch die Menschen aus Familie und Nachbarschaft sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018