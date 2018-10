Wertheim.Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken veranstaltet in Kooperation mit dem Frauenverein Wertheim am Mittwoch, 14. November, von 9 bis 11 Uhr im Kulturhaus das „Café Startklar“, einen offenen Frauentreff zu beruflichen Fragen. Der Themenvorschlag von Silke Diehm, Beraterin der Kontaktstelle, lautet: „Rückschläge und Krisen meistern“. Dazu gibt es Fragen wie: Welche beruflichen Rückschläge und Krisen können sich ereignen? Wie gehe ich damit um? Was ist Resilienz? Woher nehme ich die Kraft, mich neuen Herausforderungen zu stellen? Die Teilnahme am Café Startklar ist kostenlos, Anmeldung erwünscht. Kleinkinder können mitgebracht werden. Weitere Auskunft: Telefon 09341/8474848 oder diehm@heilbronn-franken.com (E-Mail).

