Freie Bürger wollen Blitzeranlage

wertheim.Die Fraktion der Freien Bürger (FB) möchte Rasern und falschparkenden Lkw-Fahrern das Handwerk legen. In einem Antrag, den die FB am Montag bei der Gemeinderatssitzung vorlegten, fordern sie die Verwaltung auf, Kosten und Personalaufwand für die Aufstellung einer Blitzersäule und die Anschaffung von Parkkrallen für Lastwagen zu prüfen.

Zur Begründung heißt es, dass sich Bürger immer wieder über Raser beschweren, die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zu schnell fahren. Die bisher temporär aufgestellten Geschwindigkeitsanzeiger würden als nicht ausreichend erachtet. Die FB verweisen in dem Antrag auf Bad Mergentheim. Dort gebe es mindestens ein halbes Dutzend dieser Einrichtungen. Tatsächlich sind es nach FN-Informationen elf.

In Bezug auf die Parkkrallen für Lastwagen verweisen die FB auf die die Situation am Almosenberg in Bettingen. Dort würden immer wieder Lkw unzulässig auf den Gehwegen parken. Es würden auch damit einhergehende Beschädigungen der Straßen beklagt. Repressive Maßnahmen wie das Ausstellen von Strafzetteln seien den FB bisher nicht bekannt. wei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019