Freie Bürger zu Besuch bei Ersa

Wertheim.Mehrmals im Jahr besuchen die Freien Bürger Wertheim Industrie- und Gewerbebetriebe in der Großen Kreisstadt, um sich ein Bild von der heimischen Wirtschaft zu machen. Dies soll die Grundlagen für Entscheidungen im Gemeinderat bilden. Im Zuge dieser Veranstaltungsreihe besichtigte man die Fertigung des Lötanlagenherstellers Ersa.

Im Anschluss stand der geschäftsführende Gesellschafter der Kurtz Holding, Rainer Kurtz, Rede und Antwort. Auf Nachfrage, ob Ersa unter dem Fachkräftemangel leide, erläuterte Rainer Kurtz, dass er keine Sorge habe, auch in Zukunft die benötigten Fachkräfte gewinnen zu können. Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten seien für Ersa unabdingbar, so Kurtz. Wenn möglich, wolle man diese am Standort Wertheim realisieren. Er merkte an, dass der Gemeinderat mit seiner Entscheidung die Gewerbesteuer in zwei Stufen zu erhöhen, nicht unbedingt zu einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Wertheim beigetragen habe. fb