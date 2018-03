Freie und ungezwungene Lebensart

Anzeige

Was zog die Künstler nach Italien? Dieser Frage ging der Referent nach. „Es war vor allem das Leben dort.“ Immer wieder beschrieben die Maler in ihren Tagebücher und Briefen die grandiose Landschaft und das besondere Licht. Ferner zeigten ihre Bilder die Begeisterung für der römische Antike und den Umgang mit den antiken Resten. Für die deutschen Romantiker wie Caspar David Friedrich habe es dagegen keine Italiensehnsucht gegeben. „Sie beschworen das deutsche Mittelalter.“

Bevorzugte Städte und Landschaften waren Rom, Neapel, die Campagna, Tivoli, Sizilien und natürlich die Inseln. Das erste Mal erlebten sie Naturphänomene, die sie nördlich der Alpen nicht kannten, so zum Beispiel den Vesuv und seine Ausbrüche oder die Insel Capri mit der Entdeckung der „Blauen Grotte“. Zudem war die südliche Pflanzenwelt in nahezu „Solitäraufnahmen“ bevorzugtes Darstellungsmotiv, informierte Paczkowski.

Bereits um 1850 entwickelte sich in der italienischen Kunst ein besonderes Phänomen. Zum einem gingen die italienischen Maler auch nach Barbizon, um die französische Freilichtmalerei dort zu studieren, zum anderen entwickelte sich bereits früh auch in Italien der beginnende Impressionismus, etwa in Werken von G. Giganti. Und schließlich waren auch berühmte Franzosen wie Renoir und Monet in Italien – vor allem in Venedig.

In allen Reisebeschreibungen, Briefen und Tagebüchern wurde deutlich, dass die Künstler – in Rom arbeiten zeitweise fast 500 deutsche Maler, die fast alle freundschaftlich miteinander verkehrten – in Italien besonders die ungezwungene und freie Lebensart genossen. „Für sie gab es keine Standesunterschiede.“ So schrieb Goethe: „Hier sind mir die Menschen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzufangen wissen.“ Zudem hatten die Maler beobachtet, dass „es keine Jahreszeit gibt, wo man sich nicht überall von Essbaren umgeben sehe“. Die „Nordländer“ hätten einfach zu viel Herbst und Winter.

Die Ausstellung „Die Suche nach dem wahren Licht…“, die gegenwärtig im Schlösschen-Museum in Wertheim zu sehen ist, zeigt in einem eigenen Abschnitt zahlreiche Italienmotiv. Dabei könne der aufmerksame Betrachter beobachten, dass der Maler Bernhard Fries, der Capri und Sorent so fulminant gemalt hat, auch in Wertheim gewesen war, und dass der Architekt der Venantiuskirche, August Mosbrugger, einen sehr bedeutenden Bruder, Friedrich, hatte, der viel in Italien gemalt hat.

Alle eint laut Paczkowski, was Friedrich Leopold zu Stolberg geschrieben hat: „Das Leben und die Freude des Volkes in Italien sind unendlich interessant.… Durch die vielen schönen Gegenstände dieses Landes wird man im Anfang wie betäubt und verblendet. Nach und nach kommt der stille Genuss.“

Und die Malerin Marianne Kraus aus Buchen stellte schon 1791 fest, dass in Italien bereits im Januar „dies Gemenge von Grün der Gegend ein Ansehen von Frühjahr gab.“ fk

