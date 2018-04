Freigespülte Kiesbänke verbesserten Weißfischbestand

Anzeige

Damit die Fische an den mit Hilfe der Feuerwehr freigespülten Kiesbänken in der Obertauber ablaichen können, wurden diese von Mitgliedern der Zunft gereinigt und aufgelockert. Die mühevolle Arbeit trage, so Herz, inzwischen Früchte, wie man an einem sehr guten Weißfischbestand sehen könne. Im Main sollen in Zukunft bei Steinschüttungen an den Ufern größere Steine verwendet werden. Damit wolle man den Jungfischen mehr Rückzugsmöglichkeiten geben. Kontraproduktiv wirke sich allerdings der Betrieb der Fahrgastschiffe auf dem Main für die Fischerei aus. Es sei festgestellt worden, dass Fäkalien unkontrolliert in den Main abgelassen wurden. Verstärkte Kontrollen sollen diesen Missstand abstellen.

In mehreren Aktionen wurden im Fischwasser der Genossenschaft für 33 000 Euro Jungfische eingesetzt. Es waren 2000 Hechte, 2300 Zander, 1200 Spiegelkarpfen, 950 Nasen, 1000 Moderlieschen, 300 Kilogram Aale, 50 Kilogramm Bachforellen, 100 Kilogramm Rutten und 550 Kilogramm Rotaugen. Als Ausgleichsmaßnahme für die beim Tauberbrückenbau entstandenen Fischereischäden wurden von der Stadt Wertheim Nasen eingesetzt. Da die vereinbarte Menge nicht lieferbar war, sollen weitere Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden.

Die Fangergebnisse waren 2017 insgesamt schlechter als in den Vorjahren. Konkretere Angaben konnten nicht gemacht werden, da viele Sportangler ihre genauen Fangergebnisse nicht melden.

Dietmar Häuser berichtete in seinem Kassenbericht über eine erfreuliche finanzielle Situation des Vereins. Horst Weid und Eduard Hollenbach wurden als Kassenprüfer für 2018 gewählt. fus

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018