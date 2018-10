Freiluftsaisonverlängert

Wertheim.Das goldene Herbstwetter sorgt bei der Gastronomie in der Wertheimer Innenstadt weiterhin für volle Tische im Freien. Die Stadtverwaltung reagiert auf diese Entwicklung und ermöglicht ausnahmsweise die Außenbewirtung über den üblichen Zeitraum von März bis Oktober hinaus: Bis zum Jahresende dürfen Gastronomiebetriebe in der Innenstadt mit einer Freischankgenehmigung für die aktuelle Saison gebührenfrei im Außenbereich weiterhin ihre Stühle und Tische zur Gästebewirtung aufstellen.

Ausnahme Großveranstaltungen

Bei Großveranstaltungen, wie dem Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, der am 4. November stattfindet, und dem Weihnachtsmarkt, der seine Pforten vom 14. bis 23. Dezember öffnet, sind die gastronomischen Freiflächen allerdings komplett zu räumen.

Für den Bauernmarkt bedeutet das, dass die Außenbestuhlung der Gastronomiebetriebe in der Innenstadt am Freitag, 2. November, zurückgebaut sein muss. Am Montag, 5. November, kann sie wieder aufgebaut werden. Damit der Weihnachtsmarkt aufgebaut werden kann, müssen die Freiflächen ab Montag, 10. Dezember, zur Verfügung stehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018