Freude am Gesang war spürbar

Külsheim.Der Liederabend am Samstag in der gut besuchten Festhalle in Külsheim zeigte wieder auf, wie hervorragend die Chöre gesanglich aufgestellt sind. Eingeladen hatte der Männergesangverein Harmonie Külsheim. Es machte den Anwesenden sichtlich Spaß, den Liedern zu lauschen oder gar selber welche vorzutragen.

Für den flotten Auftakt des Abends sorgten die Gastgeber (Leiter: Wolfgang Runge) mit

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3214 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.06.2010