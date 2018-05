Freude über Polizei-Rückkehr ist groß

Anzeige

Reinhardshof.Die lange Tagesordnung der Sitzung am Mittwoch im „Café Henry“ der Rotkreuzklink umfasste große Themen für die Zukunft des Stadtteils. Von Bautätigkeiten, über die Entwicklungen in und um die Rotkreuzklinik, die Polizeihochschule, das Familienzentrum sowie die neue Verkehrsanbindung an das Gewerbegebiet bis zu den Haushaltsmittelanforderungen reichte das Spektrum der Themen.

Groß war beim Stadtteilbeiratsvorsitzenden Walter Ploch und seinen Kollegen die Freude über die Rückkehr der Hochschule der Polizei in den Stadtteil. Dort wird gerade der Institutsbereich (IBA) Wertheim aufgebaut.

Im Stadtteilbeirat notiert Nimmt man Wohn- und Gewerbebebauung zusammen, gibt es laut des Stadtteilbeiratsvorsitzenden Walter Ploch keinen Wertheimer Stadtteil in dem noch mehr gebaut wird. Das Gremium stimmte mehreren Bauanträgen zum Bau von Bungalows und Privathäusern zu. Die Wohnbau Wertheim wird ein leerstehendes Gebäude beim Wendehammer der Konrad-Adenauer-Straße umbauen und dort Mietwohnungen mit 60 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche schaffen. Die Handelskette Rewe wird in der Willy-Brand-Straße einen neuen Markt bauen. Der bisherige Markt und der Getränkemarkt werden komplett umgebaut. Im alten Supermarkt wird sich ein Müller-Drogeriemarkt ansiedeln. Die drei Märkte werden eine Verkaufsfläche von 3 000 Quadratmetern haben. Nach langem Kampf geht der Wunsch nach einer „Tempo 30-Zone“ in der Theodor-Heuss-Straße und Willy-Brand-Straße in Erfüllung. Diskussion gab es über den Versuch der Fahrbahnverengung an der L 508, der zur Zeit läuft. Der Stadtteilbeirat wird hier Vorschläge zur Verbesserung der Situation machen. Lob hatte Ploch für die sehr informative Ausstellung „Haus der Russlanddeutschen“ und deren Begleitprogramm. Im Juni oder Juli soll die Aktion „Saubere Landschaft“ im Stadtteil durchgeführt werden. Bürger äußerten den Wunsch nach Verbesserung der Spielplätze im Stadtteil. bdg

Maßnahmen für Hochschule

Er gab einen Überblick über die Baumaßnahmen, die im Zusammenhang mit der erneuten Ansiedelung der Ausbildungseinrichtung stehen. Durch den Umbau bestehender Gebäude und Neubauten werden zwei reine Unterkunftsgebäude, sowie weitere zwei Gebäude für Unterkunft und Verwaltung geschaffen. In einem kleineren Gebäude wird ein Bereich für das Praxistraining eingerichtet. Weiterhin entstehen Räume für den theoretischen Unterricht. Um den 300 Auszubildenden und rund 100 Mitarbeitern für Ausbildung, Verwaltung und Service ausreichend Stellfläche für ihre PKW zu bieten, werden zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen.