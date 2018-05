Anzeige

Nach der 0:2-Niederlage am Freitag im Nachholspiel beim TSV Collenberg musste sich der SC Freudenberg am gestrigen Sonntag in der Fußball-Kreisklasse 3 Aschaffenburg mit einem 1:1-Unentschieden bei der SG Eichelsbach/Sommerau begnügen.

Eichelsbach/S. - Freudenberg 1:1

Tore: 1:0 (65.) Simon Bachmann, 1:1 (75.) Niklas Wahler. – Schiedsrichter: Christopher Braun. – Rot: Fabio Busetta (41.). – Zuschauer: 80.