Freudenbergs Defensive hält den Vorsprung

In der Fußball-Kreisklasse 3 Aschaffenburg gewann der SC Freudenberg gestern das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Collenberg knapp mit 2:1 Toren. Am Freitag, 4. Mai, kommt es erneut zu dieser Auseinandersetzung. Dann wird das kürzlich wegen des Dauerregens abgesagte Spiel in Collenberg nachgeholt.

Freudenberg – TSV Collenberg 2:1

Tore: 1:0 (13.) Benedikt Hösch, 2:0 (34.) Niklas Wahler, 2:1 (53., Foulelfmeter) Stefan Lindner. – Schiedsrichter: Mahmut Celik (Lohr am Main). – Zuschauer: 130.