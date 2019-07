Frohes Finale nach teilweise steinigem Weg

Fast 140 Schüler feierten ihre Mittlere Reife. An der Comenius Realschule gelingt Integration, wie ein Beispiel besonders zeigt.

Bestenheid. Betrat man am Freitag Abend die Main-Tauber-Halle, fühlte man sofort die Casino-Atmosphäre. Mit großen Bildern von Spielkarten und Würfeln an den Wänden und kleinen Chips, auf denen sich jeder der 137 erfolgreichen Abschlussschüler der Comenius Realschule verewigt hatte, war der Raum für die Abschlussfeier dekoriert.

Das Thema hatten die diesjährigen Zehnklässler gewählt und in zahlreichen Reden klang das Motiv des Glücksspiels und Streben nach Glück an. „Für manche war auch die Prüfung ein Glücksspiel“, meinte Konrektorin Verena Tenzer in ihrer Begrüßung und freute sich über den Erfolg der Schüler.

„Heute ist Euer Tag“, rief Schulleiterin Katrin Amrhein ihren nun ehemaligen Schützlingen zu. Sie blicke an diesem Tag der Freude, aber auch des Abschieds auf das zurück, was die Schüler in ihrer Schulzeit gelernt hätten, über den reinen Fachunterricht und das hinaus, was auf dem Zeugnis steht.

Sie betonte wichtige Fähigkeiten auf dem Weg ins selbstbestimmte Leben: unter anderem Vertrauen sowie gesundes Misstrauen, Zivilcourage, das Akzeptieren von Kritik und das Tolerieren von Vielfalt.

Dass Letzteres an der Schule gelebt wird, zeigte unter anderem der Absolvent Morteza Arab, der vor vier Jahren als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, ohne ein Wort Deutsch zu können, nach Wertheim kam und nun mit Unterstützung seiner Pflegefamilie, seiner Lehrer und Mitschüler die Mittlere Reife erlangt hat. „Hier sieht man, dass Integration bei uns an der Schule gelingt“, freute sich die Schulleiterin.

Doch natürlich war sie mit der gesamten Lehrerschaft genau so stolz auf jeden anderen, der sich „auf zum Teil steinigem Weg“ seinen Schulabschluss erarbeitet hat. Nun beginne das Glücksrad des Lebens. Katrin Amrhein forderte die Jugendlichen auf, an ihrem 30. Geburtstag den gebastelten Chip nochmals anzuschauen und ihr bisheriges Leben aus Sicht des heute 16-Jährigen zu betrachten: „Wenn es gut gelaufen ist, freut euch, wenn nicht, ändert etwas.“

Die stellvertretende Oberbürgermeisterin Brigitte Kohout überbrachte die Wünsche der Stadt und freute sich als ehemalige Grundschullehrerin besonders, einige ihrer ehemaligen Schützling von der Otfried-Preußler-Schule nun unter den Absolventen sitzen zu sehen.

Sie wünschte den Schülern, die nun den Weg vom Kind zum Erwachsenen gegangen seien, dass ihnen gleichermaßen das Streben nach Sicherheit und der Mut auf Neues gelinge.

Den Glückwünschen schlossen sich die beiden Schülersprecherinnen Nele Tschöp und Marie Brümmer an. Sie wiesen besonders darauf hin, wie wichtig jeder Einzelne für die Schulgemeinschaft ist.

Im Lauf der Jahre sei es gelungen, „dass aus Fremden Kameraden wurden“. Sie forderten ihre Mitschüler auf, sich einzusetzen und für andere stark zu machen. Im Mittelpunkt des Abends stand aber natürlich die Zeugnisausgabe an die sechs Abschlussklassen.

Jeder Klassenlehrer hatte ein spezielles Lied für seine Klasse ausgesucht und verabschiedete sich mit humorvollen Erinnerungen und bewegenden Worten gleichermaßen sowie kleinen Geschenken von den Abgängern.

Diese bedankten sich ihrerseits mit Worten und Präsenten bei den Lehrern für die große Hilfe auf dem Weg zum Abschluss und gaben die eine oder andere Anekdote aus ihrem Realschulleben zum Besten. Die Vorsitzenden des Fördervereins, Frank Theobald und Katja Schäfer, übernahmen die Vergabe der zahlreichen Lobs und Preise.

Gesondert wurden nochmals die Schulbesten gewürdigt: Theresa Graf gelang mit einem Notendurchschnitt von 1,3 der beste Abschluss des Jahrgangs. Dicht gefolgt mit einer Gesamtleistung von 1,4 von Laureen Brandt, Rebecca Vierneisel, Elisa Lavando und Pauline Kattinger.

Im Rahmenprogramm der Feier trat die Schulband unter Leitung von Chris-Patrick Schöffler auf. Außerdem brachte die Tanz-AG zwei schwungvolle Einlagen.

Schöffler präsentierte gemeinsam mit seiner Kollegin Annika Kegelmann noch einen gefühlvollen Song als Lehrerbeitrag. Für die Bewirtung sorgten die Eltern der neunten Klassen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019